Immobili confiscati assegnati al Comune È richiesta di contributi

Il Comune ha presentato una richiesta di contributo alla Regione per gli immobili confiscati che sono stati assegnati all'amministrazione. La richiesta riguarda risorse destinate a sostenere le spese di gestione e riqualificazione di questi immobili. Attualmente, l'amministrazione comunale sta valutando le modalità di utilizzo e i progetti di intervento per valorizzare i beni confiscati. La richiesta di finanziamento è stata ufficialmente trasmessa alla Regione nelle ultime settimane.

Il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Dossena ha fatto richiesta alla Regione di un contributo a fondo perduto per il recupero e l’utilizzo a fini sociali di alcuni dei 48 beni immobili di cui è divenuto proprietario nel 2024 su decisione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I lotti da riqualificare con il contributo pubblico richiesto al Pirellone per quest’anno sono quattro: lo stabile di via Ugo Foscolo 8 nella frazione Scannabue (nella foto) (suddiviso in due lotti) da destinare a sede della protezione civile (che al momento si trova in uno spazio dell’edificio municipale), la nuova area feste di via degli Avvalli e un appartamento in via Marco Polo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Immobili confiscati assegnati al Comune. È richiesta di contributi Castrocaro 'punta' il residence Agorà: Comune interessato a 23 immobili confiscati dall'antimafiaCostruito all'alba degli anni Ottanta, sull'onda della prolificazione alberghiera incentivata dal periodo d'oro del termalismo, il Residence Agorà... Cassazione: 118 immobili e 16 milioni confiscati al reLa Corte di Cassazione ha sigillato definitivamente il destino patrimoniale di un potente imprenditore logistico residente in Svizzera, confermando... Temi più discussi: Immobili confiscati assegnati al Comune. È richiesta di contributi; La mafia sconfitta sul campo. Dal sequestro alla rinascita. Due immobili per la comunità; I beni confiscati e la città che deve ancora conoscerli; Vetrata spaccata a Pasqua al bistrot antimafia Ohana all'Infernetto. Immobili confiscati assegnati al Comune. È richiesta di contributiIl Comune guidato dal sindaco Giuseppe Dossena ha fatto richiesta alla Regione di un contributo a fondo perduto per il recupero e l’utilizzo a fini sociali di alcuni dei 48 beni immobili di cui è ... ilgiorno.it Oltre 150 immobili confiscati alla criminalità organizzata in Bergamasca: 63 già assegnati ai Comuni per il riuso socialeNon solo case o garage: tra i beni sequestrati ci sono anche botteghe, studi professionali e terreni edificabili sparsi in tutto il territorio bergamasco Treviglio. Centocinquantadue immobili ... bergamonews.it +++ANCHE BRINDISI, FASANO E OSTUNI TRA I 13 COMUNI PUGLIESI CHE HANNO DECISO DI RESTITUIRE AI CITTADINI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E PER I QUALI LA REGIONE HA STANZIATO 11 MILIONI DI EURO. LE - facebook.com facebook #GdiF #Caserta: confiscati definitivamente beni immobili per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro ad un capo clan della criminalità organizzata. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com