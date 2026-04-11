Immigrazione | nuovi controlli nei CPR e polemica su Milano

Il Senato si prepara a esaminare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, che prevede controlli più stretti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). La discussione arriva dopo il rilascio di un parere e ha suscitato reazioni contrarie tra diverse forze politiche. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione dei centri e le modalità di trattamento dei migranti. La proposta di legge ha già generato dibattiti nelle città interessate, in particolare a Milano.

Il Senato si appresta a discutere il nuovo disegno di legge sull’immigrazione dopo il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato, un provvedimento che introduce stanziamenti per 40 milioni di euro nel periodo tra il 2026 e il 2028 per l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo previsto per giugno prossimo. La normativa, approvata dal Consiglio dei ministri dell’11 febbraio scorso, modifica profondamente le regole di controllo e gestione dei flussi, incidendo sulla trasparenza delle strutture di accoglienza e sulle possibilità di permanenza per i minori stranieri. L’impatto della nuova normativa sulle ispezioni e la trasparenza nei centri di trattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Immigrazione: nuovi controlli nei CPR e polemica su Milano Bollinato ddl immigrazione, non c’è la stretta sui parlamentari nei CprÈ stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge in materia di immigrazione che include la delega per l’attuazione del... Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi Un... Temi più discussi: Sistema Ees operativo dal 10 aprile: rivoluzione digitale nei controlli di frontiera per i viaggiatori extra-Ue; Sistema Ees: nuovi controlli digitali nell'Ue; Terni, controlli straordinari: 93 persone identificate e stretta su sicurezza e immigrazione; Controlli a Bergamo, due espulsioni per cittadini irregolari. Controlli alle frontiere in area Schengen, debuttano i nuovi sistemiAGI - A partire da oggi, è operativo il sistema europeo di ingressi-uscite Ees, un controllo alle frontiere per i cittadini non Ue che viaggiano nell’area Schengen composta da 29 Paesi europei (tutti ... msn.com Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieriBergamo. Prosegue l’attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato che venerdì scorso, 27 ... bergamonews.it È stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il ddl Immigrazione, che era stato licenziato dal Cdm l’11 febbraio scorso: contiene anche la discussa norma sul blocco navale per le imbarcazioni che trasportano migranti. Il testo ora è atteso in Parlamento: https:// - facebook.com facebook Fiumicino, accompagna tre minori in Italia con visti falsi: arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ift.tt/VzlvNpu x.com