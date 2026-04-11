Il trend La Campania per la prima volta scende sotto il 10%

In Italia, per la prima volta, la percentuale di studenti che abbandonano gli studi prima del diploma è scesa sotto il 10%. In particolare, la regione Campania registra un calo significativo, portando il dato nazionale all’8,2%. Questa cifra rappresenta un risultato che anticipa di diversi anni gli obiettivi europei previsti dall’Agenda 2030, segnando un cambiamento rispetto agli anni precedenti.

Il dato, nudo e crudo, segna una svolta che fino a pochi anni fa sembrava lontana: l’Italia scende all’8,2% di dispersione scolastica e centra con largo anticipo il target europeo fissato dall’ Agenda 2030. A certificarlo è l’ultima rilevazione di ISTAT sugli Elet (Early Leavers from Education and Training), che fotografa un Paese in recupero dopo anni difficili. "Un quadro estremamente positivo", rivendica il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sottolineando come "con cinque anni di anticipo abbiamo già superato l’obiettivo del 9% fissato dall’Unione europea". Un risultato che, letto in prospettiva, pesa ancora di più: nel 2020 l’Italia era al 14,2%, ben oltre il limite del 10% allora previsto da Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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