il tempo secondo romanengo

Nel centro di Milano, vicino al Teatro alla Scala, Romanengo 1780 ha inaugurato un nuovo punto vendita dedicato ai prodotti di alta qualità. L’azienda, fondata nel 1780, si presenta come un luogo dove si uniscono tradizione e innovazione. La sede si trova in una zona molto frequentata, nota per essere uno dei quartieri più eleganti della città. La nuova apertura si aggiunge a una lunga storia di produzione artigianale nel settore dolciario.

Nel cuore più sorvegliato del lusso milanese, a pochi passi dal Teatro alla Scala, Romanengo 1780 apre un nuovo presidio del gusto e della memoria. Si chiama La Corte Manzoni e occupa oltre cento metri quadrati al civico 5 di via Manzoni, con quaranta coperti pensati per restituire dignità a un gesto sempre più raro in città: fermarsi. Non semplicemente una sala da tè, ma un salotto urbano in cui la storica maison genovese prova a tradurre quasi due secoli e mezzo di tradizione dolciaria in un linguaggio contemporaneo, misurato, perfettamente allineato al contesto del quadrilatero. L’operazione è chiara: portare a Milano non solo i prodotti di Romanengo, ma soprattutto una certa idea del tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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