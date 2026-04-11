Studi recenti suggeriscono che l’orario dei pasti potrebbe influenzare il raggiungimento del peso ideale. Secondo alcuni esperti, il momento in cui si consumano i pasti potrebbe avere un ruolo importante nel controllo del peso corporeo, indipendentemente dalla quantità di cibo ingerita. Questa teoria si baserebbe su come il nostro organismo risponde ai diversi orari dell’alimentazione, senza però essere ancora confermata da prove definitive.

Mantenere un peso equilibrato non dipende soltanto da ciò che si mangia, ma anche da quando si sceglie di farlo. Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity ha evidenziato come due abitudini quotidiane possano essere associate, nel tempo, a un indice di massa corporea più basso: prolungare il digiuno notturno e anticipare la colazione. Lo studio è stato condotto dal Barcelona Institute for Global Health, sostenuto dalla Fondazione “la Caixa”, e si basa sull’analisi dei dati di oltre 7.000 adulti tra i 40 e i 65 anni. Tutti facevano parte del progetto GCAT Genomes for Life, coordinato dal Germans Trias i Pujol Research Institute.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Il segreto del peso ideale potrebbe essere nell’orario dei pasti

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