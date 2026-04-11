Il segno delle donne omaggia Ave Ninchi attrice anconetana e pioniera dei ' cooking show' in televisione

Un evento dedicato alle donne rende omaggio a un’attrice originaria di Ancona, nota per la sua carriera nel teatro e nel cinema. Questa figura ha anche contribuito a introdurre in Italia un formato televisivo legato alla cucina, che ha riscosso successo. La sua personalità si distingue per una risata coinvolgente e un atteggiamento autoironico, elementi che l’hanno resa una protagonista riconosciuta nel panorama culturale e televisivo.

ANCONA – Anconetana doc, attrice di teatro e di cinema dalla risata contagiosa, autoironica e pioniera di un genere televisivo (il cosiddetto ‘cooking show’) mai visto in Italia prima. È Ave Ninchi, a cui dà voce e volto Paola Minaccioni, la protagonista del secondo appuntamento con Angela.🔗 Leggi su Anconatoday.it Davanti alla Reggia sfilata di trattori, lavorazione delle carni suine e show cookingGrande successo per l’edizione 2026 di Colorno Agricola che quest’anno, per la prima volta, ha raddoppiato con due giornate dedicate al settore...