A Romics 2026, Panini Comics ha presentato un volume speciale intitolato “Il romanesco nelle storie di Topolino”. Il libro raccoglie due avventure Disney che utilizzano il dialetto romano. La pubblicazione si concentra sull’uso del dialetto locale nelle storie del personaggio Disney, evidenziando come venga impiegato nei dialoghi e nelle narrazioni. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti presenti alla fiera.

Panini Comics presenta a Romics 2026 “”, volume speciale che valorizza il dialetto romano attraverso due celebri avventure Disney. In occasione di Romics 2026, Panini Comics porta in anteprima un progetto editoriale che unisce tradizione linguistica e cultura pop: “”, un volume speciale che celebra la ricchezza dei dialetti italiani attraverso il linguaggio universale del fumetto Disney. Il libro sarà disponibile dal 9 al 12 aprile in Fiera a Roma e, dal 16 aprile, in fumetteria, libreria e su Panini.it. L’iniziativa nasce dopo il successo del numero speciale del settimanale dedicato alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, confermando l’impegno di Panini nel valorizzare le identità linguistiche del Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il romanesco nelle storie di Topolino

Topolino parlerà in romanesco in questa nuova raccolta di storieUna raccolta di storie legate al mondo di Topolino sta per arrivare e avrà una cadenza romana.

Topolino parla romanesco: il progetto della Panini che celebra i dialettiIn anteprima al Romics (9-12 aprile alla Fiera di Roma) saranno disponibile “Paperugantino - Commedia in due atti” di Marco Gervasio e “Topolino e il...

Il rivale (stronzo) di Topolino

Temi più discussi: Il romanesco nelle storie di Topolino a Romics con Marco Gervasio -; Tutto quello che sappiamo su Topolino romanesco; Topolino parlerà in romanesco in questa nuova raccolta di storie.

Panini Comics presenta Il romanesco nelle storie di TopolinoDopo il successo dell’operazione editoriale del settimanale dedicata alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Panini Comics presenta un ... quotidianpost.it

Topolino parla romanesco: il progetto della Panini che celebra i dialettiAl Romics sarà presentato in anteprima il volume che conterrà due storie Disney tradotte in romanesco. Dal 16 aprile saranno acquistabili anche in fumetteria ... romatoday.it

Topolino Magazine - facebook.com facebook