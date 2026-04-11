Il risveglio democratico al test Comunali

A quarantacinque giorni dal voto comunale, si assiste a un rinnovato interesse per la partecipazione civica, con un aumento delle discussioni sul futuro delle amministrazioni locali. I cittadini mostrano maggiore attenzione alle questioni politiche e alle scelte dei candidati, mentre i partiti continuano a elaborare strategie per conquistare i consensi. In questo periodo, si verificano incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione, volte a coinvolgere attivamente la comunità.

A quarantacinque giorni dal voto, il senso di risveglio democratico che ha portato - finalmente - il partito del ’non voto’ a non essere dominante al referendum costituzionale, rimarrà tale anche per la tornata amministrativa? Ne hanno parlato ieri a Imola il sindaco uscente Marco Panieri insieme con il governatore Michele de Pascale, lo ha fatto nei giorni scorsi a livello nazionale anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni, innescando il dibattito sul ’No che che ti riaccende’. Il test di fine maggio alle Comunali è un esame importante: per il centrodestra perché in Emilia-Romagna (Imola, Faenza, Cervia) si presenta diviso e pure a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso le Comunali: il Partito democratico costituisce il gruppo per il programma elettoraleL’attenzione sarà concentrata su iniziative concrete e progetti che possano rispondere ai bisogni dei cittadini, rafforzando la presenza del partito...

Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la fratturaEmanuele Fiano potrebbe lasciare il PD dopo il no della sezione milanese al gemellaggio con Tel Aviv.