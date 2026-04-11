Il risiko delle Partecipate Verso la proroga ’elettorale’ Più tempo per Irace in Plures

Negli ultimi mesi si sono susseguite discussioni e mosse riguardanti le partecipate, con un focus particolare sulla proroga delle gestione di alcuni dirigenti. La situazione riguarda anche la società Plures, dove si prevede un’estensione dei mandati, e si ipotizza che decisioni di rilievo possano essere prese in prossimità delle scadenze elettorali. L’insieme delle vicende rappresenta un quadro articolato, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Uno scacchiere complesso che nel giro di pochi mesi potrebbe subire trasformazioni importanti. E dal peso politico non indifferente. È il risiko delle Partecipate, un delicato sistema di nomine destinato a spostare gli equilibri attuali. A fine mese scadrà infatti la governance di Estra e al giro di boa ci sono anche i vertici di Alia Plures e Publiacqua. Una partita in cui a decidere sono i soci, ovvero i Comuni. Molti dei quali però sono in stand-by, perché sotto elezioni amministrative. Prato, che è il secondo azionista più importante dopo Firenze, addirittura è commissariato. Devono eleggere il sindaco a maggio anche i Comuni di Arezzo, Pistoia e Sesto Fiorentino che hanno quote rilevanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il risiko delle Partecipate. Verso la proroga ’elettorale’. Più tempo per Irace in PluresAgli Uffizi in arrivo a giorni il nuovo Consiglio di amministrazione ormai scaduto. Gli equilibri potrebbero ribaltarsi alla luce dei risultati alle prossime amministrative. lanazione.it

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