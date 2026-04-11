il racconto il calcio giovanile e quel buio nascosto dietro sogni e speranze

Il calcio giovanile rappresenta un mondo di sogni e speranze per molti giovani che iniziano a calcare i campi fin dalla tenera età. Spesso, dietro a queste aspirazioni, si celano anche difficoltà e problematiche legate alle condizioni di crescita, alle sfide di un percorso competitivo e alle criticità che si sviluppano lontano dai riflettori. Un quadro che rivela un lato meno visibile di uno sport amato da milioni di persone.

Il calcio è una passione che nasce da bambini, si trasforma presto in un sogno e, per alcuni, esplode nella speranza di diventare realtà. Ma dietro al divertimento puro e semplice si nascondono sfide, sacrifici, lacrime amare e ingiustizie feroci. L’autore – Giulio Mola, dal 2012 responsabile delle pagine sportive di ’Qn-Il Giorno’ –, genitore-tifoso e cronista, racconta il mondo agrodolce del calcio giovanile, esplorando gli aspetti positivi e quelli più bui. Dai tornei “panino e salamella” ai gesti di fair play che riescono a sorprendere. Sono scene che mostrano il lato più bello di uno sport che unisce, insegna valori e aiuta a crescere. Ma ogni medaglia ha due facce, e dietro al luccichio degli occhi di un bambino spensierato che segna il suo primo gol e lo dedica al nonno in tribuna, si cela un mondo oscuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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