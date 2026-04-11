Il progetto internazionale ’Anita Fidelis’ unisce la Romagna e il Veneto

Il progetto internazionale ‘Anita Fidelis’ coinvolge le regioni della Romagna e del Veneto, con eventi organizzati in entrambe le aree. Ieri si è tenuto a Conegliano, nella Sala consiliare del Comune, un convegno dedicato a Giuseppe e Anita Garibaldi, intitolato ‘Giuseppe e Anita Garibaldi: l’amore dei due mondi’, curato dal responsabile dell’organizzazione, Andrea Antonioli. L’iniziativa rappresenta una delle tappe del progetto che collega le due zone italiane.

Da Cesena al Veneto con un doppio evento per il progetto internazionale ‘Anita Fidelis’. Ieri nella Sala consiliare del Comune di Conegliano, si è svolto il convegno ‘Giuseppe e Anita Garibaldi: l’amore dei due mondi’ a cura di Andrea Antonioli. Oggi si terrà l’inaugurazione della rosa di Anita nel castello di Conegliano, dedicata a Caterina Bortolotto, conosciuta come ‘Nona Catina’. L’iniziativa, organizzata dal Centro Studi Olim Flaminia in collaborazione con Conexão Feminina e il patrocinio del Comune di Conegliano, prosegue la missione del progetto cesenate, già presente in Veneto con Ledro e Lendinara, e si inserisce in questo percorso di cooperazione in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto internazionale ’Anita Fidelis’ unisce la Romagna e il Veneto Leggi anche: Dal dopoguerra a oggi, la memoria unisce Modena e Napoli: al via il progetto "Il treno dei desideri" Viaggio gusto tra Dop e Igp. Il modello Emilia-Romagna che unisce brindisi e vacanzaUna terra straordinaria l’Emilia-Romagna dove il racconto del vino si accompagna in modo strutturato a quello dell’offerta turistica.