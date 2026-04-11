Il principe Harry in tribunale per la sua fondazione benefica | Diffamazione e cyberbullismo L’ex presidente Sophie Chandauka accusa | I Sussex si sentono al di sopra della legge

Il principe Harry si trova nuovamente in tribunale, questa volta per questioni legate alla sua fondazione benefica. L’ex presidente dell’organizzazione ha accusato i Sussex di comportamenti diffamatori e di cyberbullismo, affermando che si sentono al di sopra della legge. La causa si aggiunge alle numerose battaglie legali intraprese dal principe contro i media e altri enti, ma questa volta il focus è sulle presunte azioni all’interno della sua stessa fondazione.

Un divorzio con strascico porterà per l’ennesima volta il principe Harry in tribunale. Questa volta non si tratta delle diverse cause intentate dal figlio ribelle di Re Carlo III nei confronti dei tabloid o del ministero dell’Interno britannico. A trascinarlo in aula sarà ciò che resta di Santebale, una associazione che lui stesso aveva fondato a nove anni di distanza dalla morte di sua madre Lady Diana. Harry ed il suo amico Mark Dyer, un ex membro del consiglio di amministrazione ed ex scudiero di re Carlo, sono accusati di “ diffamazione scritta e diffamazione verbale ” perchè considerati colpevoli di aver scatenato “una valanga di cyberbullismo” nei confronti dell’ente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry in tribunale per la sua fondazione benefica: “Diffamazione e cyberbullismo”. L’ex presidente Sophie Chandauka accusa: “I Sussex si sentono al di sopra della legge” Il principe Harry è stato citato in giudizio per diffamazione dall’organizzazione benefica Sentebale, da lui co-fondata in onore di sua madreUn’organizzazione benefica africana per la lotta all’AIDS, co – fondata dal principe Harry del Regno Unito in onore della sua defunta madre, la... Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ongIl principe Harry respinge "categoricamente" l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l'Alta Corte di Londra dall'organizzazione... Temi più discussi: Il principe Harry citato per diffamazione dalla charity Sentebale fondata in memoria di Diana; Il principe Harry nei guai: lo denuncia l’ente benefico da lui fondato in onore della madre; Harry trascinato in tribunale dalla sua stessa fondazione: cosa sta succedendo davvero nel caso Sentebale?; Harry nella bufera legale: querela per diffamazione dalla sua ex ONG Sentebale. Il principe Harry citato per diffamazione dalla charity Sentebale fondata in memoria di DianaIl duca di Sussex aveva fondato la charity nel 2006 in memoria di mamma Diana con il principe del Lesotho. Un anno fa il disaccordo con la presidente Sophie Chandauka ... corriere.it Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, il principe querelato per 'diffamazione'Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Lady Diana risulta infatti essere stato querelato per presunta diffamazione dinanzi all'Alta Corte di Londra da un'associazione benefica per la ... ansa.it