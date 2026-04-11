Il primo fu Schotte il più grande Merckx | l' essenza dei flahute con le bici sul pavé

Da gazzetta.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclismo su strada ha una lunga tradizione di campioni che si sono distinti per le loro capacità sul pavé, tra cui figure leggendarie come Schotte e Merckx. Questi corridori sono stati noti per affrontare le strade sterrate con forza e resistenza, spesso accompagnati da altri grandi nomi del passato e del presente, riconoscibili per le loro caratteristiche fisiche e il modo di affrontare le classiche. La loro presenza ha segnato la storia delle corse più dure e impegnative.

Un buon modo per cominciare a definire la parola flahute è guardare questa foto di Eddy Merckx. Bocca leggermente aperta, vento contrario, il più grande di tutti va a cercare un po’ di tregua dal pavé a bordostrada. Se la foto fosse presa da dietro si vedrebbe meglio: perché una delle caratteristiche principali del flahute è avere un bel culo, duro come il pavé. Altri tratti doverosi: spalle larghe, gambe robuste, attitudine a fendere l’aria, insensibilità alla pioggia. Se hai un cognome nordeuropeo, con doppie "o", un "de" o un "van" nel mezzo, o almeno tre consonanti consecutive, sei indubbiamente avvantaggiato. Sono stati flahute Buysse, Van Steenbergen, Van Looy, De Vlaeminck, Museeuw, Boonen.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il primo fu Schotte, il più grande Merckx: l'essenza dei "flahute" con le bici sul pavé

Il carnevale che fu con la sfilata dei carri sul Facsal. Il sindaco degli Anni 80: «Una tradizione da riscoprire»Avevo tre anni quando mia madre mi vestì da Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe interpretato da Gianfranco D’Angelo a “Drive In”.

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