Il primo fu Schotte il più grande Merckx | l' essenza dei flahute con le bici sul pavé

Il ciclismo su strada ha una lunga tradizione di campioni che si sono distinti per le loro capacità sul pavé, tra cui figure leggendarie come Schotte e Merckx. Questi corridori sono stati noti per affrontare le strade sterrate con forza e resistenza, spesso accompagnati da altri grandi nomi del passato e del presente, riconoscibili per le loro caratteristiche fisiche e il modo di affrontare le classiche. La loro presenza ha segnato la storia delle corse più dure e impegnative.

Un buon modo per cominciare a definire la parola flahute è guardare questa foto di Eddy Merckx. Bocca leggermente aperta, vento contrario, il più grande di tutti va a cercare un po’ di tregua dal pavé a bordostrada. Se la foto fosse presa da dietro si vedrebbe meglio: perché una delle caratteristiche principali del flahute è avere un bel culo, duro come il pavé. Altri tratti doverosi: spalle larghe, gambe robuste, attitudine a fendere l’aria, insensibilità alla pioggia. Se hai un cognome nordeuropeo, con doppie "o", un "de" o un "van" nel mezzo, o almeno tre consonanti consecutive, sei indubbiamente avvantaggiato. Sono stati flahute Buysse, Van Steenbergen, Van Looy, De Vlaeminck, Museeuw, Boonen.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il primo fu Schotte, il più grande Merckx: l'essenza dei "flahute" con le bici sul pavé Il carnevale che fu con la sfilata dei carri sul Facsal. Il sindaco degli Anni 80: «Una tradizione da riscoprire»Avevo tre anni quando mia madre mi vestì da Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe interpretato da Gianfranco D’Angelo a “Drive In”. Leggi anche: Sanremo 2026, scoppia il primo “giallo”: Morgan non sarà più sul palco con Chiello durante la serata della cover. Il cantautore specifica: “Sarò dietro le quinte”