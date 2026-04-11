Il costo della benzina continua a pesare sulle spese settimanali degli italiani, con un aumento di circa 148 milioni di euro rispetto al passato, secondo quanto denuncia il Codacons. Nonostante si registri una diminuzione dei prezzi alla pompa, il disagio economico legato al carburante rimane elevato. La questione riguarda milioni di persone che devono affrontare costi più alti per il rifornimento dei propri veicoli, anche in un periodo di calo dei prezzi.

Il peso della guerra in Medio Oriente continua a farsi sentire pesantemente sulle tasche degli italiani. Secondo le ultime stime diffuse dal Codacons, basate sui consumi medi giornalieri della sola rete ordinaria, i cittadini pagano oggi oltre 148 milioni di euro in più a settimana per i propri rifornimenti rispetto al periodo precedente allo scoppio delle ostilità in Iran. Prezzo della benzina alto, quanto guadagnano i petrolieri Come riporta ANSA, nonostante il recente taglio delle accise disposto dal governo, il confronto con la fine di febbraio 2026 resta impietoso: il gasolio è rincarato del 26%, con un aggravio di circa 23 euro per ogni pieno, mentre la benzina registra un aumento del 7%, pari a circa 5,8 euro in più a rifornimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il prezzo della benzina fa spendere 148 milioni in più a settimana agli italiani, protesta il Codacons

Crolla il prezzo della benzina dopo anni, ma il Codacons denuncia: "Aumentato il prezzo industriale"Il 21 marzo il prezzo della benzina alla pompa risulta più basso rispetto alla media degli ultimi anni.

Perché il diesel sta salendo (molto) più della benzina. Il prezzo della pauraRoma, 9 marzo 2026 – Per anni gli automobilisti italiani si sono abituati all’idea che il diesel costasse meno della benzina.