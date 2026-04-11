Il prezzo del PUN dell’energia elettrica al 11 aprile 2026 è di 0,1209 euro per chilowattora. L’andamento e le variazioni orarie di oggi non sono ancora stati comunicati. Questo dato rappresenta il valore aggiornato per il mercato elettrico italiano in questa data. Il prezzo viene pubblicato quotidianamente e riflette le dinamiche di mercato presenti in questa fase.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Aprile 2026, si attesta a 0,1209 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 10 Aprile 2026, si osserva un prezzo minimo di 0,0375 €kWh registrato alle ore 14 e 15, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1666 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13 e le 16, mentre le più costose si sono concentrate tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 11042026 0,1209 -0,0872 10042026 0,1297 +0,0171 09042026 0,1227... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 7 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 7 aprile; PUN Luce Oggi: grafico, andamento e previsioni; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 6 aprile 2026.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Aprile 2026 si attesta a 0,1297 €/kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Aprile 2026, si osservano significative ... quifinanza.it

Il prezzo medio dei carburanti diminuisce in tutta Italia: gli andamenti regione per regioneCodacons: «Il prezzo medio del gasolio al self scende oggi sotto i 2 euro al litro in tutte le regioni attestandosi ad una media di 1,987 euro/litro, ad eccezione della Campania» ... italiaoggi.it

L’ottovolante del prezzo dell’energia: costo azzerato nelle ore di luce, alle stelle dopo il tramonto - facebook.com facebook

Esplode il prezzo del greggio “reale“: Hormuz bloccato, Petro-monarchie del Golfo Persico acciaccate Il petrolio fisico ormai costa una volta e mezzo quello finanziario Affari d’oro per i petrolieri americani e aeroporti europei senza benzina Oggi il negoziato, m x.com