Il presidente della Regione in visita allo stabilimento produttivo della storica cooperativa cesenate

Ieri, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha fatto visita allo stabilimento di Martorano, appartenente alla Centrale del Latte di Cesena. Durante l’incontro, ha incontrato i rappresentanti della cooperativa e ha osservato da vicino le diverse fasi della produzione nei reparti dello stabilimento. La visita si è svolta in un clima di confronto diretto con i responsabili dell’azienda, senza annunci o dichiarazioni ufficiali.

Visita istituzionale ieri allo stabilimento produttivo di Martorano della Centrale del Latte di Cesena, dove il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ha incontrato i vertici della cooperativa cesenate e visitato i reparti produttivi. Alla visita erano presenti anche il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it In visita allo stabilimento della maison calzaturiera di Pedro Garcia, Letizia di Spagna ha optato per un look in sintonia con il territorioLa regina ha scelto un ensemble sofisticato che celebra l’artigianalità spagnola. Calcio, il presidente della cesenate Olidata sarebbe pronto all'acquisto della SalernitanaDanilo Iervolino sarebbe pronto a vendere la Salernitana a prezzo simbolico: potrebbe farlo a un euro, liberata da tutti i debiti. Temi più discussi: Pescaglia: visita del presidente della Regione Giani alla Casa della Comunità di Torcigliano; Conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Al Sisi; Conferenza sociosanitaria ad Olbia, presidente Todde: PNRR, medici e territorio: un percorso strutturato per il cambiamento; La firma degli accordi di collaborazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Sicilia, Schifani punta alla ricandidatura alla presidenza della Regione: nel centrodestra c’è regola dei 10 anniNel centrodestra da sempre esiste la regola del rinnovo per un mandato per completare in 10 anni un programma. Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Le uniche ecce ... strettoweb.com Visita del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro in Confindustria TarantoTARANTO - Il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha incontrato stamani il Presidente e il Consiglio di Presidenza di Confindustria Taranto nella sede degli industriali, in via Dario Lupo. L ... giornaledipuglia.com La #Sicilia del #vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a #Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno la nostra regione a Veronafiere, dove si terrà la manife - facebook.com facebook Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in #Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @Ale_Dagnino @RenatoSchifani x.com