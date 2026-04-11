Il parcheggio di Ponterosso verrà ampliato

Il parcheggio di Ponterosso sarà ampliato, portando più spazi disponibili per i veicoli nella zona. La richiesta di aumentare i posti auto era stata avanzata da residenti e commercianti, considerando la presenza della chiesa di San Bartolomeo e di diverse attività commerciali nel quartiere. La modifica prevede l’ampliamento dell’area destinata alla sosta, senza altre variazioni note sulla progettazione.

Boccata d’ossigeno in arrivo per il quartiere di Ponterosso, dove da tempo i cittadini chiedono più posti auto vista la presenza non solo della chiesa di San Bartolomeo ma anche di diverse attività commerciali. La risposta, infatti, è la delibera con cui la giunta ha approvato il progetto di ampliamento del parcheggio accanto alla chiesa, lungo l’Aurelia, intervento che garantirà anche maggior sicurezza e facilità di accesso per chi si sposta a piedi. Il progetto è il seguito della delibera di consiglio comunale con cui l’ente ha acquisito il parcheggio al pari del "Pesciolino" in via Turati (Città Giardino) e una terza area di sosta a Tonfano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parcheggio di Ponterosso verrà ampliato Si accascia in un bar di Ponterosso: donna a CattinaraMalore in Ponterosso, intorno alle 17 di oggi, 3 aprile, per una donna tra i 50 e i 60 anni. Leggi anche: Malore in un bar di Ponterosso: turista muore a Cattinara