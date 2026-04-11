Nelle anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, si comunica che Agata decide di rimanere nel negozio, rinunciando alla possibilità di trasferirsi a Firenze. La decisione viene annunciata ufficialmente tra le vicende che andranno in onda dal 13 al 17 aprile. I fan della soap possono aspettarsi sviluppi legati alla sua permanenza e alle conseguenze di questa scelta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 13 al 17 aprile. Agata sceglie di restare al Paradiso rinunciando a Firenze. Caterina, desiderosa di presentare i suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, si rivolge al padre per ottenere un parere. Nel frattempo, Agata sceglie di restare al Paradiso rinunciando a Firenze, anche se la sua decisione appare incerta. Ettore comunica che sua madre sarà presente al matrimonio con Odile, lasciando Adelaide sorpresa ma determinata ad approfondire i suoi sospetti. Agata, intanto, continua a nascondere il proprio turbamento a Mimmo. Valeria offre consigli a Caterina sui bozzetti da presentare all’ALMAT, suscitando però il disappunto di Fulvio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 17 aprile: Agata rinuncia a Firenze

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile: Agata torna a Milano, Umberto scagionatoSarà una settimana speciale quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: ritorna Agata ma con un segretoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso delle Signore (@_.

Temi più discussi: Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate); Il Paradiso delle Signore, le trame dal 30 marzo al 3 aprile 2026; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di giovedì 2 aprile: Odile vorrebbe far pace con Umberto; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7-10 aprile 2026: Adelaide torna, sospetti sui Marchesi e tensioni per Irene.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attoreLe trame del Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026: la morte di Totò sconvolge la soap. Agata è costretta alla confessione e Matteo continua le indagini. libero.it

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Greta si vendica di Umberto ricattando AdelaideIl Commendatore decide di rompere il silenzio e affrontare i fratelli Marchesi raccontando tutta la verità sul loro padre per poi cacciarli da Milano. Ma Greta non si arrende e ricatta Adelaide! comingsoon.it

Paradiso Sicilia. Trout Recording · Smile On Leslie (feat. Brooklyn Basics). Sicilia - facebook.com facebook

A due passi da Roma c'è un piccolo paradiso naturale: i Lagustelli di Percile (o Laghetti di Percile). Just a short drive from Rome hides a little natural paradise: the Lagustelli of Percile (also known as the Percile Lakes). IG: valeriofiorenza1983 #visitrome #vis x.com