Il Papa fa smorzare il caso Avignone ma tuona sui cristiani discriminati

Il Papa ha cercato di calmare le tensioni legate al caso di Avignone, mentre ha espresso preoccupazione per la discriminazione contro i cristiani. Il Vaticano ha smentito le versioni diffuse riguardo a un incontro al Pentagono, ma l’ambasciatore di Trump ha negato di aver minacciato il Nunzio. La vicenda si sviluppa in un clima di smentite e dichiarazioni contrastanti, senza che siano stati resi noti dettagli più approfonditi.

«La narrativa offerta da alcuni organi di stampa non corrisponde affatto alla verità». La nota diffusa ieri dalla sala stampa vaticana sembrerebbe chiudere il caso delle minacce del Pentagono all’ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti, il cardinale Christhophe Pierre, scoppiato dopo le rivelazioni di Mattia Ferraresi su The Free Press. Basta confrontare il tono dei comunicati diramati dall’entourage del Papa con quello della rettifica pubblicata su X da Brian Burch, l’ambasciatore «pontificio» di Donald Trump. Giovedì, la segreteria della Nunziatura apostolica si era limitata a confermare l’avvenuto colloquio nella sede del ministero in Virginia, sottolineando anche che «incontri con ufficiali del governo sono una pratica normale». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Papa fa smorzare il caso Avignone ma tuona sui cristiani discriminati La Cassazione fa un regalo ai papà: sbagliato affidare i figli piccoli sempre alla mamma, bisogna decidere caso per casoAlla vigilia della loro tradizionale festa del 19 marzo, la Corte di Cassazione ha fatto un regalo storico ai papà, stabilendo che in caso di... Usigrai tuona contro la Rai per il caso Petrecca: “I cittadini lo hanno capito”“Petrecca e i vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi“, inizia così il comunicato che ieri Usigrai...