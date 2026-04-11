Il Pakistan crocevia del mondo islamico e alleato degli Usa | è qui che si tratta

Il Pakistan, paese strategico tra il mondo islamico e gli Stati Uniti, è al centro di recenti sviluppi diplomatici e diplomatici. Si discute della possibile riapertura di Hormuz e di un piano per il nucleare civile iraniano, con l’obiettivo di garantire la stabilità nella regione del Medio Oriente. Le trattative coinvolgono vari attori internazionali e si concentrano su questioni di sicurezza e di equilibrio geopolitico.

Riapertura di Hormuz. Un piano per il nucleare civile iraniano. Mettere in sicurezza il Medio Oriente. Giorgia Meloni e Shehbaz Sharif, primi ministri di Italia e Pakistan, si sono trovati d’accordo, nella telefonata di giovedì sera, sugli elementi fondamentali della trattativa fra Stati Uniti e Iran. Meloni ha espresso forte apprezzamento per l’impegno di Islamabad, protagonista a sorpresa della mediazione. Il Pakistan con i suoi 252 milioni di abitanti su 796.096 Km2 è il 35° Paese al mondo per estensione, ma il quinto per popolazione, e il secondo islamico dopo l’Indonesia. Ma è l’unico Paese islamico con la bomba atomica, anche se in questo club è solo ottavo su nove membri, con 170 ordigni contro i 50 della Corea del Nord.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Pakistan crocevia del mondo islamico e alleato degli Usa: è qui che si tratta L'errore di Kennedy che costò caro: così gli Usa persero il Pakistan, il loro unico vero alleato in AsiaNegli ultimi giorni il Pakistan è tornato a farsi spazio sulla scena diplomatica come mediatore tra Iran e Stati Uniti. Leggi anche: Iran, tregua fragile e negoziati blindati: in Pakistan si tratta sul futuro del conflitto