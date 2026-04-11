Il padel fa scuola Racchette in classe | Quando lo sport diventa un’opportunità

Il padel sta entrando nelle aule delle scuole, con alcune scuole che hanno deciso di inserire questo sport tra le attività extrascolastiche. Le palestre della scuola Il Girasole sono state attrezzate con racchette e campi dedicati, rendendo possibile lo svolgimento delle attività sportive durante le ore di lezione o di ricreazione. Questa iniziativa mira a favorire la partecipazione degli studenti e a promuovere uno stile di vita attivo.

Lo sport della racchetta più gettonato del momento entra ufficialmente nelle palestre della direzione didattica Il Girasole. Ha preso il via in questi giorni il progetto nazionale “Racchette in classe“, iniziativa promossa dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) per promuovere la disciplina del padel tra i giovanissimi. Sotto la guida tecnica di Lorenzo Lattanzi, maestro nazionale di Padel con base al club Thunder Sport Center di Perugia, il progetto coinvolgerà per 8 settimane gli alunni delle scuole elementari “Aldo Capitini“ (Villaggio Girasole) e “Bruno Ciari“ (Chiugiana). L’attività si svolge durante le ore di educazione motoria, integrandosi nel piano didattico degli istituti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il padel fa scuola Racchette in classe : "Quando lo sport diventa un’opportunità" Quando lo sport diventa educazioneTutto è iniziato con un gemellaggio con la scuola francese Stendhal e con una giornata sportiva condivisa, vissuta tra giochi, sorrisi ed entusiasmo. Leggi anche: Scuola Perez, con il progetto "TumìAmì" lo sport diventa inclusione Temi più discussi: Il padel fa scuola Racchette in classe : Quando lo sport diventa un’opportunità; Promozione e sorrisi: il tennis fa centro a Bevagna; Non solo effetto Sinner: grandi tornei, sinergie coi privati, tv e scuole, dietro al boom del tennis italiano; A Torino il Rafa Nadal Padel Tour 2026. Il padel fa scuola Racchette in classe : Quando lo sport diventa un’opportunitàLo sport della racchetta più gettonato del momento entra ufficialmente nelle palestre della direzione didattica Il Girasole. Ha preso ... lanazione.it Ecco il Borussia Village: dal calcio alle racchetteDieci campi, due colori, tante discipline, con il padel al centro del progetto. È il Borussia Village, «il centro sportivo più attrezzato e coinvolgente della periferia di Roma, a due passi dal Grande ... tuttosport.com IL CALENDARIO UFFICIALE È QUI! Preparate le racchette! Il FIBa Pickleball Tour 2026 è pronto a regalarci un anno ricco di emozioni, agonismo e tanto divertimento sui campi di tutta Italia! Abbiamo strutturato un tour spettacolare che toccherà tantissi - facebook.com facebook Elogio del folle Medvedev e delle racchette sfasciate x.com