Un ex membro dell’amministrazione comunale ha dichiarato che il milione di euro destinato alle ex Giuseppine non esiste più, definendolo un “miraggio”. La consigliera comunale attuale ha commentato che l’amministrazione ha effettivamente trasformato quella somma in qualcosa di irraggiungibile. La questione riguarda la gestione di fondi pubblici assegnati in passato per i progetti relativi alle ex Giuseppine.

"L’Amministrazione ha trasformato un milione in un miraggio". Lo sostiene l’ex assessora e oggi consigliera comunale Marialuisa Quaglieri. Al centro dello scontro, la scelta della Giunta Fiordelmondo di abbandonare il progetto alle ex Giuseppine – già pronto e finanziato – per spostare la futura casa famiglia al San Martino. Un "valzer" di sedi che, secondo la consigliera Marialuisa Quaglieri, starebbe dilapidando tempo e risorse pubbliche. "E’ un paradosso kafkiano -attacca la Quaglieri -. Avevamo un milione di euro, una sede pragmatica individuata dalla giunta Bacci e il via libera dell’esecutore testamentario. Invece di posare l’ultima pietra, questa Amministrazione ha preferito smontare tutto per ripartire da zero, adducendo scuse poco credibili e facendo lievitare i costi di altri 800mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il milione per le ex Giuseppine ora è diventato un miraggio"

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