Il Milan crolla a San Siro l'Udinese lo asfalta 3-0 | qualificazione alla Champions ora a rischio
Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro l'Udinese, con il punteggio di 3-0 allo stadio di San Siro. La partita si è conclusa con una vittoria convincente degli ospiti, che hanno dominato l'incontro. La sconfitta mette in discussione le possibilità del club di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di casa ha mostrato molte difficoltà durante tutta la partita, senza riuscire a reagire al risultato.
Disfatta casalinga del Milan contro l'Udinese: 3-0 per i friulani al Meazza, Champions ora a rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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