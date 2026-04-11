Il mezzo passo in avanti della Salis manda in tilt la sinistra

Nella giornata di oggi, il movimento di Silvia Salis verso una posizione di leadership nel centrosinistra ha suscitato molte discussioni tra gli esponenti delle varie forze politiche. Dalla capitale alle città del sud, si sono susseguite dichiarazioni e reazioni legate a questa evoluzione interna, che ha coinvolto diversi protagonisti del panorama politico locale e nazionale. La situazione rimane in evoluzione, con i commenti che continuano a concentrarsi sulle possibili conseguenze di questa mossa.

Il mezzo passo in avanti di Silvia Salis verso la leadership del centrosinistra resta al centro di una giornata intensa per il campo largo, da Roma a Napoli. Nella capitale,mentre va in scena l'assemblea capitolina del M5S, Italia Viva chiama a raccolta i riformisti intorno a una piattaforma per elaborare il programma di coalizione. Nel capoluogo campano, intanto, si riunisce il 'correntonè della maggioranza dem, che ragiona sulle primarie e suona la carica sui contenuti. Ma in ogni platea non si fa a meno di tornare sull'intervista in cui la sindaca di Genova si è detta disposta a valutare una candidatura a premier di fronte a una "richiesta unitaria" e fuori delle primarie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il mezzo passo in avanti della Salis manda in tilt la sinistra Il diktat sulle auto elettriche manda in tilt la sinistra. Modifiche in vistaPerplessità e irritazione tra i consiglieri capitolini di maggioranza per l’«ennesima» misura draconiana, in materia di mobilità, «non condivisa» con... La protesta contro Askatasuna manda in tilt la sinistraBagarre durante la seduta del consiglio comunale di Livorno quando gli esponenti di FdI hanno provato a condannare i gravi episodi di violenza...