Giovedì sera al Dall’Ara si è visto un ospite speciale durante la partita tra Bologna e Aston Villa. Si tratta di Oussama El Azzouzi, centrocampista in prestito dall’Auxerre, noto per aver partecipato alla recente corsa in Champions League. Nel frattempo, il mediano della squadra di casa si trova in prestito e si stanno svolgendo gli esami per determinare se dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

C’era un ospite a sorpresa, giovedì sera per Bologna-Aston Villa, al Dall’Ara: Oussama El Azzouzi, centrocampista protagonista della cavalcata Champions in prestito all’Auxerre. Si fermerà in città qualche giorno e ne ha approfittato per un taglio di capelli (foto instagram ’rdannunziobarberia’). Il motivo? E’ ai box infortunati da inizio febbraio e dal momento che in Francia è in prestito secco, il Bologna intende vederci chiaro e lo ha richiamato per una serie di esami, anche perché il ginocchio in questione è quello al quale si infortunò tra nazionale marocchina alle Olimpiadi e Bologna. Ha un contratto in scadenza al 2027 con opzione, è destinato a rientrare alla base e il Bologna intende vederci chiaro in vista del mercato e del contratto in scadenza di Remo Freuler. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mediano è in prestito. El Azzouzi in città. Esami per capire se deve operarsi

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