Il Mattino | Napoli il rebus Alisson

Alisson Santos è un giovane calciatore che ha attirato l'attenzione nel club di Napoli, diventando oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in rosa ha sollevato domande riguardo al suo ruolo e alle sue possibilità di impiego, anche in considerazione delle recenti partite e delle scelte dell'allenatore. La situazione attuale ha portato a riflessioni sulla sua posizione nel team e sulle strategie future della squadra.

"> Alisson Santos è molto più di un semplice talento emergente. È energia, imprevedibilità, leggerezza. Ma soprattutto felicità. Come racconta Il Mattino, il brasiliano si ispira a Ronaldinho e Neymar non tanto per le giocate spettacolari, ma per l’approccio al calcio: «Perché loro erano felici quando giocavano». Un dettaglio che racconta tanto del suo modo di stare in campo, sempre con il sorriso, tra dribbling, accelerazioni e giocate mai banali ma sempre concrete. Arrivato da pochi mesi, Alisson ha già conquistato Napoli. Come sottolinea Il Mattino, gli è bastato pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi, grazie a un impatto immediato fatto di coraggio, qualità e personalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, il rebus Alisson” Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, sprint Alisson per calmare Conte” Leggi anche: Il Mattino: “Il Napoli sfonda a sinistra: pressing su Alisson Santos” Temi più discussi: Napoli, blitz del Nas in un ristorante: sequestrati 100 chili di prodotti ittici; Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli (Neaphoto Renato Esposito); Catturato il boss Roberto Mazzarella: dalle foto sui social ai pagamenti con carta dei familiari, ecco come è stato scoperto; Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli. Il Mattino - Napoli, Conte e il patto anti-Inter per la rimonta: gli devono strappare lo Scudetto dal pettoE sempre secondo quanto viene descritto dai colleghi de Il Mattino, in questo clima il Napoli si è stretto attorno ad Antonio Conte: nessuno dei membri della rosa azzurra vuole mollare di un ... calciomercato.com Il Mattino – Napoli in ripresa, ecco il messaggio con cui Conte ha rilanciato la squadraCoraggio prima e forza poi. Il messaggio con cui Antonio Conte ha rilanciato il Napoli ora a 5 vittorie consecutive e 7 punti dall'Inter ... mondonapoli.it Alcune abitudini alimentari prima di dormire possono influenzare i valori del mattino. Ecco cosa puoi fare - facebook.com facebook