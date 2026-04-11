Il 27 marzo scorso, nella chiesa di Melicucco, si è svolta la Via Crucis della pace e dell’inclusione, organizzata dal gruppo giovanile parrocchiale. Durante l’evento, i giovani hanno condiviso riflessioni e preghiere che affrontano temi legati alla pace e all’accoglienza, esprimendo i loro pensieri attraverso parole e momenti di raccoglimento. La cerimonia ha visto la partecipazione della comunità locale, coinvolgendo diverse fasce di età.

Melicucco – Il 27 marzo scorso, all’interno della chiesa di Melicucco RC si è svolta la Via Crucis con le riflessioni elaborate dai giovani, capaci di toccare temi profondi attraverso argomentazioni e preghiere nate dal loro animo. È questo, lo spirito che ha caratterizzato l’iniziativa promossa dal gruppo giovanile parrocchiale di Melicucco, che ha animato la Via Crucis della pace e dell’inclusione, in collaborazione con il parroco Don Pasquale Galatà. L’evento, organizzato con impegno, dedizione e autentico spirito di servizio, ha rappresentato un momento intenso e profondamente partecipato per l’intera comunità. Tutti i gruppi parrocchiali, dai più piccoli agli adulti, si sono ritrovati in un unico cammino di fede, preghiera e riflessione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il gruppo giovanile parrocchiale protagonista della Via Crucis della pace e dell’inclusione .

Settore giovanile - L’iniziativa della "Figc» per il fair play con "Esordienti B» e Under 15 femminile. "Partita applaudita»: Castelnuovo protagonistaIl Castelnuovo, da sempre all’avanguardia nei progetti che pongono giovani e sociale al primo posto, ha preso parte al progetto della "Figc" della...

Pallavolo giovanile. Il vivaio della Cerretese non smette di brillare. Fiore all’occhiello la finale del gruppo Under 13Le soddisfazioni per la Cerretese non arrivano solo dalla serie C, ma anche da un vivaio che si conferma ad alti livelli in un territorio molto...