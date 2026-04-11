Il grido di Papa Leone contro la guerra | Nel regno di Dio né spada né drone

Papa Leone ha espresso il suo messaggio contro la guerra, affermando che nel Regno di Dio non ci sono spade, droni, vendette o profitti ingiusti. La dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale e si rivolge a chi promuove la violenza e l’uso delle armi. Il Papa ha sottolineato che l’amore e la pace sono valori fondamentali, invitando a riflettere sulla natura delle azioni umane in situazioni di conflitto.

Nel Regno di Dio "non c'è spada, né drone, né vendetta, né ingiusto profitto". Lo dice Papa Leone invocando la pace stasera a San Pietro: "Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più aggressivo", "viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio," ma "chi prega non uccide e non minaccia la morte". Invece, denuncia, "alla morte è asservito chi ha voltato le spalle al Dio vivente, per fare di sé stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo", "basta con l'idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l'esibizione della forza! Basta con la guerra!"🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il grido di Papa Leone contro la guerra: "Nel regno di Dio né spada né drone" Il grido del Papa alla veglia per la pace: «Nel regno di Dio nè spada nè drone»Leone invoca la pace, e dice che nel Regno di Dio «non c’è spada, né drone, né vendetta, né ingiusto profitto». Leone XIV: «Chi fa la guerra ne risponderà a Dio». Perché il monito del Papa segna una svolta nel suo pontificato«Ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto», anche quello di «avviare una guerra o di...