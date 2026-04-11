Durante un'escursione in bicicletta, uno studente di 17 anni, proveniente da Adrano, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a Firenze con la sua classe. Nonostante i tentativi di soccorso, il ragazzo è deceduto poco dopo. La gita scolastica, inizialmente programmata come un’attività educativa, si è conclusa con una tragedia che ha coinvolto l’intera comunità. La famiglia e gli insegnanti sono stati informati dell’accaduto.

Doveva essere un viaggio di istruzione, si è trasformato in una tragedia. Uno studente di 17 anni, originario di Adrano (Catania), è morto a Firenze dopo un malore improvviso accusato mentre si trovava in gita scolastica con i compagni. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nel centro della città e stava facendo un giro su una bicicletta elettrica quando si è sentito male. In pochi istanti ha perso conoscenza, accasciandosi a terra. L’allarme è stato immediato. I presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuto il 118, che ha trovato il giovane in arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, è arrivato in condizioni gravissime.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il giro in bici, poi il malore improvviso: nuova tragedia per una famiglia segnata dal lutto

Chi era Davide Borgione, il 19enne trovato morto a Torino: la famiglia già segnata dal luttoSi chiamava Davide Borgione il 19enne trovato privo di sensi in strada a Torino nelle prime ore del mattino.

Vegliò ore la padrona stroncata dal malore: ora il cagnolino Pick ha una nuova famigliaSan Daniele Po (Cremona), 11 febbraio 2026 – Ha trovato una nuova casa Pick, il cagnolino che era rimasto a vegliare la sua padrona Vanna Bini,...