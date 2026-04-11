Il giardino poetico Dieci piante per una primavera fuori dall’ordinario

È arrivata la primavera e con essa una nuova proposta per chi desidera dedicarsi al giardinaggio. Si tratta di una selezione di dieci piante ideali per un giardino che unisce estetica e natura, pensata per creare uno spazio verde contemporaneo. La scelta include specie che si adattano facilmente e che possono essere inserite in diversi contesti di giardino, offrendo un risultato visivamente armonioso e originale. La lista si concentra su piante che fioriscono in questa stagione e che richiedono cure semplici.

Articolo. Tra estetica e natura, una selezione di specie per creare un giardino contemporaneo e in continua evoluzione Questa primavera ho deciso di espormi e di raccontarmi attraverso una sorta di lista della spesa poetica: un elenco di desideri floreali, di intuizioni, di presenze che sento necessarie in questa stagione. Cos’è un giardino «solitamente insolito»? È un giardino che non si lascia afferrare, che cambia ogni anno come una mostra temporanea, come una sala bianca che accoglie nuove opere, nuovi gesti, nuovi pensieri. Non è mai definitivo, non è mai concluso: è un luogo di sperimentazione, dove le piante non sono solo presenze botaniche, ma atti poetici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il «giardino poetico». Dieci piante per una primavera fuori dall’ordinario Il teatro torna in bottega: a Sant'Agabio arrivano Rhum & Cola, due clown fuori dall'ordinarioPortare l'arte nei luoghi della vita quotidiana, rompendo gli schemi dei palcoscenici tradizionali. Una primavera piena di sport da vivere dentro e fuori dall'acquaÈ quando l'inverno passa il testimone alla primavera che il Garda Trentino supera se stesso.