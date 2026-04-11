Il gas delle uova marce può combattere l’Alzheimer | la scoperta shock

Recentemente, uno studio ha scoperto che il gas prodotto dalle uova marce potrebbe avere un ruolo nel contrastare l’Alzheimer. La ricerca si concentra sui meccanismi delle malattie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer, una delle condizioni più complesse da comprendere e affrontare. La scoperta apre nuove possibilità per la ricerca, anche se ancora sono necessari approfondimenti per verificare eventuali applicazioni pratiche.

Nello studio delle malattie neurodegenerative, comprendere i meccanismi alla base della Alzheimer è una delle sfide scientifiche più complesse e urgenti. Una recente ricerca condotta presso la Johns Hopkins University School of Medicine sta aprendo scenari inediti sul ruolo di un enzima cerebrale chiamato Cistationina?-liasi (CSE), coinvolto nella produzione di solfuro di idrogeno, una molecola nota anche per il suo caratteristico odore di uova marce. Il solfuro di idrogeno è generalmente considerato tossico ad alte concentrazioni. Tuttavia, il cervello umano lo produce in quantità minime in condizioni normali. Alcuni studi precedenti avevano già suggerito che, a bassi livelli, questa molecola possa esercitare effetti neuroprotettivi nei modelli animali. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Il gas delle uova marce può combattere l’Alzheimer: la scoperta shock Leggi anche: Hormuz nel mirino, petrolio e gas a rischio: lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali Alzheimer, la cura del litio: una scoperta decisiva?Perdere le parole, dimenticare nomi familiari o non riuscire a completare una frase: sono tra i segnali più precoci e frustranti della malattia di...