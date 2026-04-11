Il furto si trasforma in rapina | 47enne finisce in manette

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre due borse di valore da un negozio di moda in via Gorizia a Padova. Secondo quanto riferito, l’individuo è entrato nel negozio e ha cercato di portare via gli oggetti senza pagare, ma è stato sorpreso dal personale e si è verificato un tentativo di rapina. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo sul posto.

Ha tentato di rubare due borse di valore nel negozio Max Mara di via Gorizia a Padova, ma si è messo nei guai. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno arrestato un cittadino 47enne residente a Sava in provincia di Taranto già noto alle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Catania, arrestato 47enne per rapina a un’anziana: l'aggressione e il furto della collana(LaPresse) La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 47 anni, su delega della Procura... Rapina una donna poi prova il "cavallo di ritorno", ma finisce in manetteAncora un episodio di violenza nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova.