Il finale di Shrinking e il ritorno di The Boys

In queste settimane si registrano numerosi ritorni di serie televisive molto popolari, tra cui alcune che hanno riscosso grande successo in passato. Tra le più attese ci sono gli episodi conclusivi di una commedia drammatica e il ritorno di una serie di supereroi, entrambe molto seguite dal pubblico. Questi eventi rappresentano momenti di attenzione per gli appassionati e per gli addetti ai lavori nel settore dell’intrattenimento.

Questa e la prossima sono settimane di importanti ritorni, a volte attesissimi, a volte temuti, a volte tutti e due. Per certi versi, viviamo in un mondo così costantemente polarizzato, da aver trasformato anche le serie tv in campi di battaglia culturale in cui possiamo solo gridare al capolavoro o allo sfacelo. Però l’attesa, l’aspettativa, la sorpresa e la delusione quelle sì, quelle fanno da sempre parte del bagaglio da serialminder, perchè le serie tv sono come certi amori dell’estate: li lasci con il cuore gonfio e non sai come li ritroverai l’anno dopo. Però comunque l’amore c’è. Su quello non si discute. Ascolta qui la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

The Boys 5: Critica entusiasta per il gran finale della serie di Prime Video!L’attesa è quasi finita: le prime recensioni della quinta stagione di The Boys sono finalmente online e i critici sembrano concordi.

"Non sarà come Il Trono di Spade", lo showrunner di The Boys rassicura i fan sul finaleL'autore della serie Prime Video è corso ai ripari assicurando che l'ultima stagione non sarà deludente come quella della serie HBO ancora oggi...

INSANE 20+ KILL SOLO VS SQUAD GAMEPLAY | Free Fire Rampage | Sniper King Returns

Argomenti più discussi: Shrinking, Bill Lawrence annuncia una nuova storia; L’episodio finale della 3a stagione di Shrinking arriva ad aprile e la serie riceve la conferma della 4a.

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The Boys 5 recensione: più sangue, meno sorprese per il gran finaleScopri la recensione di The Boys 5: tra satira feroce, violenza e politica, la serie chiude con un finale potente ma meno sorprendente. cinefilos.it

Eric Kripke ha ribadito che non ci sono più state discussioni riguardo dei potenziali nuovi episodi di The Boys Presents: Diabolical - facebook.com facebook