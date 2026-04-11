Il Milan subisce una sconfitta pesante in casa contro l’Udinese, che si impone con il punteggio di 3-0. I rossoneri non riescono a segnare, mentre la squadra ospite colpisce due volte nel primo tempo e una nel secondo, portando a casa i tre punti. La partita si svolge davanti a un pubblico deludente, con il Milan che mostra difficoltà offensive e una difesa vulnerabile.

"Dobbiamo rimanere lucidi altrimenti è una catastrofe e viene giù un disastro", erano queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. ventiquattro ore dopo, il disastro è avvenuto. I rossoneri sono stati travolti dai friulani che hanno espugnato San Siro, imponendosi per 3-0 e sferrando un duro colpo al Diavolo. Si tratta della seconda partita consecutiva senza segnare neanche un gol. Allargando il raggio, il Milan è rimasto a secco in tre delle ultime quattro sfide di Serie A. Nel video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto sul match direttamente dal Meazza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il disastro totale: Milan-Udinese 0-3, non segniamo mai e dietro facciamo ridere

“Un disastro”: Allegri fa scattare l’allarme prima di Milan-UdineseIn conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale Domani pomeriggio al ‘Meazza’,...

Milan-Udinese 0-3, pagelle: disastro Leao (4), Zaniolo da nazionale (7,5). Champions a rischio per i rossoneriSerata da dimenticare per il Milan di Max Allegri, che esce sconfitto contro una bellissima Udinese capace di vincere con un perentorio 0-3.

ECCO IL DISASTRO TOTALE MILAN-UDINESE 0-3 NON SEGNIAMO MAI E DIETRO FACCIAMO RIDERE