Il diritto internazionale è come il libero mercato | non esiste

Il diritto internazionale viene spesso paragonato a un mercato libero, dove regole e accordi sembrano mancare o essere poco applicate. Oggi, in molte occasioni pubbliche e mediatiche, si discute della mancanza di un quadro giuridico solido che regoli le relazioni tra i paesi. La realtà è che, spesso, gli accordi internazionali vengono ignorati o rispettati solo parzialmente, lasciando spazio a dispute e incertezze legislative.

Roma, 11 apr – Umanità, libero mercato, diritto internazionale. Quante volte – in televisione, sui giornali, in famiglia o nelle chiacchiere con i colleghi durante la pausa caffè – abbiamo dovuto fare i conti con la vuota invasività di questi termini? Magari non sciroppati tutti insieme, ma, temporalmente parlando, a diverse riprese. Comunque in maniera ridondante. Concetti il più delle volte ripetuti a memoria, alla stregua di un rosario mariano, vaccini ideali contro discriminazioni sociali, disuguaglianze economiche ed eserciti sul piede di guerra. Umanità e libero mercato. Sì, almeno noi lo sappiamo. Non esiste nessuna umanità, almeno per come la intende una certa vulgata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il diritto internazionale è come il libero mercato: non esiste Il libero mercato non esiste: esiste solo l’interesse nazionaleRoma, 10 mar – La notizia di una recente decisione del governo di Pechino sull’industria automobilistica mi ha fatto ripensare a un dialogo tra il... "Difendiamo il diritto internazionale"EMPOLI Gli eventi che si stanno consumando in queste ore in Medio Oriente preoccupano e fanno prendere posizione anche alla politica locale. Perché il diritto internazionale non funziona come crediamo Temi più discussi: In difesa del diritto internazionale - Left; A Milano corso Diritto Internazionale Umanitario per personale NATO: obiettivo primario la tutela della dignità umana; Ipotesi pedaggio Stretto Hormuz, cosa dice il diritto internazionale?; La legge che si è divorata da sé. Mattarella e il nuovo richiamo a chi «opera al di sopra del diritto internazionale»: «Evitiamo di regredire nella Storia dell'umanità»Il Presidente della Repubblica parla alle Camere della Repubblica Ceca, sottolinea la fondamentale importanza della Nato e invita l'Europa a procedere nella direzione di una «sovranità condivisa»: nes ... roma.corriere.it Diritto all’acqua: evoluzione e riconoscimento internazionaleNel diritto internazionale non esiste ancora un diritto all’acqua autonomo e vincolante, nonostante esso sia collegato ad altri diritti umani ... eroicafenice.com