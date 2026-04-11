Il David non fa politica Vannacci e l’uso dell’opera | dietrofront dopo le critiche

Dopo le polemiche, si è deciso di rimuovere la statua del David di Michelangelo dall’installazione pubblica. In precedenza, un ufficiale aveva spiegato di aver scelto l’opera per rappresentare la sfida di un piccolo contro un sistema molto più grande. La decisione arriva dopo le critiche ricevute e la pressione di diversi ambienti. La statua non ha più quindi un ruolo ufficiale nel contesto in cui era stata collocata.

"Ho scelto il David di Michelangelo perché noi siamo piccoli, appena nati, però sfidiamo Golia, un sistema che esiste da decenni. Riportiamo la politica alle basi, al contatto con i cittadini e ripartiamo da ideali semplici che hanno fondato la nostra nazione come l’identità nazionale, l’identità del popolo italiano, della famiglia". Così due settimane fa Roberto Vannacci motivava la scelta di aver appiccicato l’immagine della statua del David accanto al logo di Futuro Nazionale negli stendardi politici posizionati fuori dalla nuova sede, la prima in Italia, inaugurata a Firenze. Peccato che il generale avesse agito "senza alcuna autorizzazione", come ricostruito dal capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani che per vederci chiaro ha interpellato in via ufficiale il ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il David non fa politica. Vannacci e l’uso dell’opera: dietrofront dopo le critiche Jacob Fatu placa le critiche dei fan WWE dopo il debutto di Jey UsoLe ultime ore hanno portato Jey Uso al centro dell’attenzione: la sua vittoria nell’ultimo episodio di Raw ha assicurato un posto nell’Elimination... Vannacci usa David di Michelangelo nei manifesti: la Galleria dell’Accademia lo fa rimuovereScoppia la polemica sull’utilizzo dell’immagine del celebre David di Michelangelo Buonarroti in ambito politico. Temi più discussi: Il David non fa politica. Vannacci e l’uso dell’opera: dietrofront dopo le critiche; Il David di Michelangelo usato per propaganda? Scoppia il caso Vannacci, interviene la Galleria dell’Accademia: Nessuna autorizzazione; Firenze, il David accostato al simbolo del partito di Vannacci: è polemica; Il Pd fiorentino fa quadrato: 'Vannacci non può utilizzare il David come simbolo'. Vannacci: il David di Michelangelo per scopi politiciIl generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. E' quanto emerge dalla risposta all’istanza presentata al ... nove.firenze.it Firenze, rimosso il David di Michelangelo dai manifesti di Vannacci (e forse dovrà anche pagare)A Firenze scoppia il caso legato all’uso dell’immagine del celebre David di Michelangelo in una campagna politica di Futuro Nazionale ... dire.it Breve storia triste (si fa per dire). Vannacci ha dovuto togliere il David dalla sede di Futuro Nazionale a Firenze. E adesso rischia pure di doverlo pagare. Perché, geniaccio, aveva piazzato due vele pubblicitarie davanti alla nuova sede di Rifredi con la celebre - facebook.com facebook . @juventusfc, la probabile formazione per la sfida contro l’ @Atalanta_BC: Koopmeiners e David verso la titolarità x.com