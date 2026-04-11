Il David non fa politica Vannacci e l’uso dell’opera | dietrofront dopo le critiche

Da quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche, si è deciso di rimuovere la statua del David di Michelangelo dall’installazione pubblica. In precedenza, un ufficiale aveva spiegato di aver scelto l’opera per rappresentare la sfida di un piccolo contro un sistema molto più grande. La decisione arriva dopo le critiche ricevute e la pressione di diversi ambienti. La statua non ha più quindi un ruolo ufficiale nel contesto in cui era stata collocata.

"Ho scelto il David di Michelangelo perché noi siamo piccoli, appena nati, però sfidiamo Golia, un sistema che esiste da decenni. Riportiamo la politica alle basi, al contatto con i cittadini e ripartiamo da ideali semplici che hanno fondato la nostra nazione come l’identità nazionale, l’identità del popolo italiano, della famiglia". Così due settimane fa Roberto Vannacci motivava la scelta di aver appiccicato l’immagine della statua del David accanto al logo di Futuro Nazionale negli stendardi politici posizionati fuori dalla nuova sede, la prima in Italia, inaugurata a Firenze. Peccato che il generale avesse agito "senza alcuna autorizzazione", come ricostruito dal capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani che per vederci chiaro ha interpellato in via ufficiale il ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il David non fa politica. Vannacci e l’uso dell’opera: dietrofront dopo le critiche

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