Stasera alle 20,45 si svolgerà una partita di hockey su pista presso il centro sportivo di via Mercurio. La sfida vede coinvolta la squadra Cp, che affronterà la formazione Trissino in un incontro che promette di essere molto combattuto. L’evento si terrà nell’impianto sportivo cittadino, dove si riuniranno appassionati e tifosi per seguire il confronto tra le due formazioni.

HOCKEY A1 Il centro sportivo di via Mercurio ospita stasera alle 20,45 una serata di hockey pista imperdibile per gli appassionati: sulla pista "Mario Parri", avversario del Circolo Pattinatori Grosseto, scende l’Hockey Trissino, il quintetto che sta dominando anche in questa stagione, il campionato di serie A1. I veneti di Joao Pinto hanno messo la freccia imponendosi con un sonoro 10-1 nello scontro diretto, a dimostrazione della volontà di mettere in bacheca, dopo la Coppa Italia, anche l’ennesimo scudetto. Per il pubblico sarà un’ottima occasione per vedere all’opera la squadra che ormai da diversi anni la sta facendo da padrona nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Cp all’esame Trissino. Stasera c’è la corazzata

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