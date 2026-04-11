Il Comune spende 40mila euro per far giocare a rugby dirigenti e funzionari

Il Comune ha stanziato 40mila euro per organizzare partite di rugby rivolte a dirigenti e funzionari pubblici. Negli ultimi anni, molte aziende private di grandi dimensioni hanno promosso attività di team building, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i vari livelli di personale. Queste iniziative coinvolgono spesso incontri sportivi mirati a migliorare la collaborazione e la comunicazione all’interno delle organizzazioni.

Chi lavora in aziende di grandi dimensioni del settore privato - negli ultimi anni - potrebbe aver partecipato ad attività di team building, per migliorare le relazioni in ufficio tra dirigenti e dipendenti. Si sa, un ambiente di lavoro potrebbe anche diventare un luogo “tossico”, soprattutto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Solai pericolosi, il Comune spende 100mila euro per la sicurezzaDopo aver approvato, nella seduta del 27 gennaio, un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio di sfondellamento dei solai negli... Auto vandalizzate, il comune di Bologna spende 80 mila euro per risarcire i proprietariPer il primo bando, pubblicato il 22 aprile 2025, il comune di Bologna aveva stanziato complessivamente 30mila euro destinati a tutti i cittadini... Si parla di: Il Comune spende 40mila euro per far giocare a rugby dirigenti e funzionari; Sciacca scoperti 300 evasori totali della tassa sui rifiuti.