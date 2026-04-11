Il cantiere Piazza Moro prende forma Sopralluogo dopo la rimozione delle transenne

Nella giornata di ieri, l’assessore alla Cura della città ha effettuato un sopralluogo in Piazza Moro a Bari, dove sono state rimosse le transenne nella prima parte dell’area, quella lato via Sparano. Il cantiere continua a progredire e la piazza sta prendendo forma, segnando un passo avanti nel progetto di riqualificazione. La fase 2 dei lavori è iniziata con l’obiettivo di completare le operazioni di ristrutturazione e miglioramento dell’area urbana.

Prende forma la nuova piazza Moro a Bari. E con l’avvio della fase 2 e la rimozione delle transenne nella prima parte, quella lato via Sparano, ieri l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi ha voluto compiere un sopralluogo soprattutto per rassicurare i passeggeri dei bus sulla nuova viabilità e sulle diverse fermate che sono state definite in quattro punti della città: piazza Moro, via Capruzzi, largo Eroi del Mare e piazza Battisti. «Oggi vediamo la prima parte di piazza Moro – ha detto Scaramuzzi - liberata dalle transenne. In queste ore si sta spostando il cantiere nella zona della piazza a ridosso del fabbricato delle ferrovie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il cantiere, Piazza Moro prende forma. Sopralluogo dopo la rimozione delle transenne I cantieri di piazza Moro, sopralluogo del sindaco Leccese: "Quasi completata la prima parte"Dopo la realizzazione dei vialetti dei giardini con pavimentazione drenante, gli operai stanno posando, in questi giorni, il basolato storico... Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i giardini riqualificati, scatta la 'fase 2' del cantiereGli operai hanno avviato le operazioni di smantellamento delle barriere che delimitavano la zona dei lavori. Temi più discussi: Riqualificazione piazza Moro: il programma di riorganizzazione di capolinea e percorsi Amtab in vigore da giovedì 9 aprile; Riqualificazione piazza Moro, da giovedì la rivoluzione dei capolinea Amtab: tutte le variazioni; Bari, riqualificazione di piazza Moro: da oggi cambia la viabilità Amtab. Nuovi capolinea e percorsi per numerose linee bus; Bari, cantiere piazza Moro dopo i bus si spostano anche i taxi: Da lunedì sosta in via Capruzzi. Bari, cantiere piazza Moro dopo i bus si spostano anche i taxi: Da lunedì sosta in via CapruzziL’intera piazza, annuncia il Comune, sarà pronta entro fine anno. Sopralluogo dell'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: pronta dopo un anno ... bari.repubblica.it Cantiere in piazza Moro, i giorni del caos: tutti alla ricerca dei bus Amtab. Dov’è il capolinea?Gli spostamenti dei mezzi Amtab, benché comunicato sul sito dell’azienda, genera confusione non solo fra i pendolari che si aggirano spaesati, ma anche tra gli stessi baresi fruitori abituali dei bus. msn.com BTV News canale 85. . BARI, PIAZZA ALDO MORO: CONSEGNATA LA PRIMA AREA RIQUALIFICATA, FASE 2 VERSO LA STAZIONE, BUS RIORGANIZZATI E TAXI SPOSTATI SU VIA CAPRUZZI #lavoriincorso #comunedibari #piazzamorobari #lavoridiriqual - facebook.com facebook Piazza Moro cambia volto: consegnati i primi spazi verdi tra via Sparano e la fontana x.com