Un cannoniere nato tra le strade trova spazio nel ricordo di un campione del passato. La sua storia si intreccia con le pagine di un libro, dove si celano risposte a questioni complesse. La sua vicenda si sviluppa tra momenti di sfida e passione, senza perdere di vista le radici di un passato che lascia tracce indelebili.

A volte è anche tra le pagine di un libro che si possono nascondere soluzioni a problemi più grandi. Il romanzo ‘Chi vive d’amore-Il cannoniere ’ è uscito prima dell’ennesima disfatta mondiale degli azzurri, ma in fondo racconta una passione che nel cuore degli italiani non si è spenta, nonostante le tante delusioni. La testimonianza arriva dal calore con cui è stata accolta la presentazione del libro, edito per i tipi di Minerva e firmato da Massimo Proietto, vicedirettore di Rai Sport, e da Antonio Barracato, a Bologna davanti ad una sala gremita. Gli autori si sono confrontati con Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il cannoniere che nasce per strada, nel ricordo di Pablito

Nel ricordo di Oriana, vittima di femminicidio nel 2023, nasce un'associazione che tutela i diritti delle donneAlla guida dell’associazione è stata nominata presidente Daniela Zaghini, affiancata da Barbara Sorrentino (vicepresidente) e Giorgia Lazzarini...

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