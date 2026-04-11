Il cannoniere che nasce per strada nel ricordo di Pablito
Un cannoniere nato tra le strade trova spazio nel ricordo di un campione del passato. La sua storia si intreccia con le pagine di un libro, dove si celano risposte a questioni complesse. La sua vicenda si sviluppa tra momenti di sfida e passione, senza perdere di vista le radici di un passato che lascia tracce indelebili.
A volte è anche tra le pagine di un libro che si possono nascondere soluzioni a problemi più grandi. Il romanzo ‘Chi vive d’amore-Il cannoniere ’ è uscito prima dell’ennesima disfatta mondiale degli azzurri, ma in fondo racconta una passione che nel cuore degli italiani non si è spenta, nonostante le tante delusioni. La testimonianza arriva dal calore con cui è stata accolta la presentazione del libro, edito per i tipi di Minerva e firmato da Massimo Proietto, vicedirettore di Rai Sport, e da Antonio Barracato, a Bologna davanti ad una sala gremita. Gli autori si sono confrontati con Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nel ricordo di Oriana, vittima di femminicidio nel 2023, nasce un'associazione che tutela i diritti delle donneAlla guida dell’associazione è stata nominata presidente Daniela Zaghini, affiancata da Barbara Sorrentino (vicepresidente) e Giorgia Lazzarini...
Leggi anche: Roma-Milan, nel ricordo del pallonetto di Montella che spianò la strada allo scudetto del 2001