Il Festival si apre con un incontro dedicato al Cammino di Francesco, un percorso che attraversa diverse regioni italiane. A Arezzo, si discuterà delle sfide e delle opportunità legate a questa iniziativa, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle istituzioni locali. L’obiettivo è analizzare gli aspetti pratici e le ricadute sui territori che il cammino può generare, offrendo uno spaccato sulle potenzialità di sviluppo e valorizzazione delle aree interessate.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Tra i primi appuntamenti in calendario nell’ampio programma del Festival dei Cammini di Francesco 2026, trova spazio un evento dedicato ad una delle questioni più attuali e strategiche della manifestazione: il futuro del Cammino di Francesco come leva di sviluppo per i territori. Questo il tema al centro dell’incontro pubblico “Il Cammino di Francesco tra sfide e opportunità”, in programma sabato 18 aprile alle ore 10 ad Arezzo, al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna, realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e il Museo stesso. L’iniziativa si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cammino di Francesco tra sfide e opportunità: ad Arezzo un confronto sul futuro dei territori

Il valore delle aree interne: confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democraziaSant’Angelo dei Lombardi, 9 aprile – “Territori e democrazia: il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica”.

Arezzo, il confronto sul futuro dell’arbitraggio tra tecnologia e sportSarà un momento di approfondimento, confronto e riflessione su uno dei temi più attuali dello sport moderno quello in programma lunedì 13 aprile alle...

Temi più discussi: Il Cammino di Francesco tra sfide e opportunità: un confronto ad Arezzo; Giovani in cammino sulle orme di San Francesco; Musica, reading e teatro sulla storia di San Francesco: al via le iscrizioni per Festival in cammino; La Regola di Francesco, a Bagno a Ripoli il buon fresco di Romano Stefanelli e Massimo Callossi dedicato alle Storie del Santo.

L’Argentina di Francesco e il suo cammino sperabilmente rapido verso la santità. Un documentario di grande interesse ci fa conoscere le radici di Bergoglio (Alfonso Bruno)Un documentario (firmato dal giornalista di Vatican news Eugenio Bonanata) ripercorre la vita del Papa prima del papato, i quartieri poveri, le ville miseria, i ragazzi salvati dalla droga. Ma il vero ... farodiroma.it

Turismo. Il Cammino di Francesco diventa tecnologico e accessibileIl progetto di Skylab Studios consentirà a tutti i pellegrini di percorrere i luoghi della vita del santo in maniera smart e virtuale Tra le molteplici possibilità di visitare e scoprire luoghi, si ... disabili.com

IN CANTO SULLE VIE DI FRANCESCO – Edizione XIII Un nuovo anno di cammino e canto ci attende, nel cuore dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Torniamo a camminare insieme, unendo musica e spiritualità nei luoghi più suggestiv - facebook.com facebook