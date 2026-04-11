Il calvario di un medico italiano dopo l’incidente a Bali | cosa rischia Paolo atroce!

Un medico italiano si trova ad affrontare una difficile battaglia legale dopo un incidente avvenuto a Bali. La vicenda, che ha coinvolto anche l’operato delle autorità locali, ha portato alla sua condanna a una lunga detenzione e a una multa salata. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, con discussioni sulla tutela dei diritti dei cittadini stranieri in Indonesia. La situazione resta complessa, con il medico che attende ancora una possibile revisione del caso.

Doveva essere una vacanza, si è trasformata in un incubo lungo mesi. La storia di Simone Salvo, medico siciliano di 30 anni, è quella di un incidente grave avvenuto a Bali nell’estate 2024 e di un percorso sanitario e legale ancora aperto, tra interventi chirurgici, complicazioni e l’assenza di un risarcimento. L’incidente e i soccorsi: “Mi hanno lasciato sull’asfalto”. Il 24 luglio 2024 Salvo si trova nei pressi della cascata di Nungnung, a Bali. Per spostarsi prenota un mototaxi tramite app, ma accetta di cancellare la corsa ufficiale per accordarsi direttamente con l’autista. Una scelta che si rivelerà decisiva. Durante il tragitto, in un tratto con lavori in corso, il conducente effettua un sorpasso restando contromano per diversi metri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il calvario di un medico italiano dopo l’incidente a Bali: cosa rischia Paolo, atroce! Leggi anche: L’incubo di un medico italiano: “Abbandonato dopo incidente in mototaxi a Bali. Rischio amputazione, nessuno mi risarcirà” Leggi anche: Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico, cosa rischia il medico Paolo Oneda