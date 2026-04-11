Negli ultimi anni, le conclusioni dalla distanza nel calcio sembrano essere diventate sempre più rare, anche nelle partite tra le grandi squadre. Un esempio recente è il tiro di Calhanoglu contro la Roma, che rappresenta un'eccezione rispetto alle azioni più comuni in area di rigore. Ricordando le parole di un ex campione, molti osservatori notano come oggi siano meno frequenti i tentativi di segnare da lontano rispetto al passato.

Proviamo a cercare le ragioni di una crisi partendo da lontano. Da fuori area. Il tiro da fuori, come gesto, non è una specie in estinzione. Secondo Opta, nei cinque campionati europei, dal 2011 al 2025, i tiri da fuori sono passati da 21.807 a 14.587, con un calo del 33,1%. Si provano, ma sempre meno. Cercare la conclusione dalla lunga distanza non è più una regola. E si fa esigenza solo quando c’è disperazione: data dal bisogno di recuperare uno svantaggio a una manciata di attimi dalla fine, dagli avversari che non lasciano spazio in area o dalla scelta indipendente (e forse sovversiva) di un calciatore. Matthew Taylor, ex... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calcio ha perso il cannone: perché non si tira più da fuori area

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Mare fuori 6: perché il giocattolo si è rotto e la serie ha perso appealPeccato che gli sceneggiatori, anziché puntare su quel delicato e bellissimo equilibrio tra amicizia e violenza e luce e oscurità delle prime...

P7. ESPERAS DE JABALI: LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS! Cómo Abatir al GRAN MACARENO (GUIA MAESTRA)

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Il CT del Galles scopre in diretta che l’Italia ha perso con la Bosnia: rabbia e parolacceCraig Bellamy non riesce a nascondere delusione e rabbia quando gli dicono che la Bosnia ha fatto fuori l'Italia dai Mondiali vincendo ai calci di rigore ... fanpage.it

Il Pisa è esattamente l’esempio di ciò che NON dovrebbe fare una società di Serie A. Se davvero vogliamo alzare il livello del calcio italiano, non ci devono essere più gestioni così scellerate. E non è la sconfitta contro la Roma di ieri sera che ci fa dire questo. - facebook.com facebook

L’Abete Faria: al nostro calcio serve unità Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni x.com