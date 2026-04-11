Il Cagliari scaccia la crisi | Esposito stende la Cremonese e firma il ritorno al successo

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Cremonese, grazie a un gol di Esposito al 18° minuto del secondo tempo. La formazione sarda ha adottato un modulo 4-3-2-1, con Caprile tra i pali e difensori come Palestra, Mina, Rodríguez e Obert. In mediana, Deiola ha giocato come centrocampista, mentre Dossena è subentrato nel finale. La Cremonese non è riuscita a segnare.

Cagliari-Cremonese 1-0 RETI: 18'st Esposito. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Palestra 6.5, Mina 6.5, Rodríguez 6 (43'st Dossena sv), Obert 6; Deiola 6.5, Mazzitelli (31'pt Adopo 6), Gaetano 6; Esposito 6.5 (43'st Belotti sv), Folorunsho 5.5 (16'st Zé Pedro 7); Borrelli 5 (16'st Mendy 6). In panchina: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracín, Sulemana, Liteta, Zappa, Trepy. Allenatore: Pisacane 6.5. CREMONESE (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6 (28'st Barbieri 6), Baschirotto 5.5, Luperto 6, Pezzella 5.5; Floriani Mussolini 5.5 (23'st Sanabria 5.5), Grassi 6, Bondo 6 (33'st Djuric 5), Vandeputte 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Cagliari scaccia la crisi: Esposito stende la Cremonese e firma il ritorno al successo La doppietta di Malen stende il Cagliari: la Roma aggancia la Juve al 4° posto | Atalanta ok con la CremoneseUna giornata al lavoro come quella capitata questa sera ad Alberto Dossena, difensore centrale del Cagliari, non va augurata a nessuno. Esposito condanna la Cremonese (1-0) e il Cagliari torna a respirareAGI - Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale. BONAZZOLI da PAURA in ROVESCIATA, fischi a MARASSI: Genoa-Cremonese 0-2 | Serie A Enilive | DAZN