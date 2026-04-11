Il Benevento in B un sogno che si è realizzato e la città che inizia a colorarsi

Il Benevento ha raggiunto la promozione in Serie B, portando entusiasmo tra i tifosi e la città. La squadra ha conquistato la vittoria che permette di salire di categoria, mentre le strade si sono riempite di bandiere e applausi. La gioia si fa sentire nelle parole di chi ha seguito ogni partita e nei volti di chi ha vissuto questa impresa. Ora si inizia a vedere un nuovo colore sventolare nel panorama sportivo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come una gioia contenuta che sta esplodendo, quasi come se servisse del tempo per metabolizzare e rendersi conto che è tutto vero. Quel fiume di bandiere che hanno riempito il piazzale antistante lo stadio Vigorito, sta prendendo piede in ogni angolo della città e non c’è quartiere che non si stia organizzando per colorarsi di giallo e di rosso. Da ieri sera il Rione Ferrovia fa bella mostra di sè con uno striscione che fa da benvenuto nel quartiere e apre le porte a un cielo tappezzato di strisce colorate, dall’inizio di Viale Principe di Napoli fino alla Stazione, una sorta di galleria. E lo stesso sta accadendo nelle altre zone: da via Massimo d’Azeglio, il cuore del tifo organizzato, passando per via Santa Colomba, entrambe al Rione Libertà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Benevento in B, un sogno che si è realizzato e la città che inizia a colorarsi Leggi anche: A Bergamo: «I miei 30 anni da investigatore. Un sogno che si è realizzato» L'esordio e le lacrime di Riccardo Braschi. Fiorentino vero che ha realizzato il suo sognoFirenze, 13 marzo 2026 - Il finale di Fiorentina-Rakow sembra uno dei tanti momenti insipidi di questa stagione. Temi più discussi: Il Sannio torna a sognare: il Benevento conquista la Serie B con tre turni d’anticipo; I complimenti al Benevento Calcio per aver raggiunto il sogno della Serie B; Benevento, Floro Flores: Momento straordinario, è un sogno troppo grande; VIDEO. Salernitana-Benevento 0-1: gol e highlights. Benevento, il sindaco: Riscatto clamoroso, ora sogno la Serie ADopo tre anni di attesa, il Benevento può finalmente riabbracciare la Serie B. Una promozione che non è solo un traguardo sportivo, ma un vero e proprio volano di riscatto ... tuttoc.com Benevento in festa per la B e il patron sogna il grande salto in AL’abbraccio tra il presidente del club e la tifoseria giallorossa di ritorno dal derby vinto a Salerno: l'ambizione è tornare in A. Confermato Floro Flores in ... napoli.repubblica.it Al professore Paolo Ascierto la cittadinanza onoraria del comune di Benevento Palazzo Paolo V a Benevento ha ospitato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al professore Paolo Ascierto, oncologo di fama mondiale e premiato quale migli - facebook.com facebook