Il Barcellona ha conquistato la vittoria nel derby contro l'Espanyol, portandosi a nove punti di vantaggio sul secondo in classifica. La partita è stata decisa da una doppietta di Ferran Torres e dall'apporto decisivo di Yamal, che ha contribuito con le sue azioni offensive. La squadra di Flick ha mostrato un gioco efficace e consolidato, rafforzando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alla conquista della Liga.

Trascinato da Lamine Yamal il Barcellona sfrutta il nuovo stop del Madrid, vince il derby con l’Espanyol e chiude la 31a giornata a +9 sul rivale. Il Clásico del 10 maggio potrà assegnare la Liga, con Hansi Flick vicinissimo al doblete in due anni di Spagna. Al Camp Nou che ha fatto registrare il record di presenze dalla sua parziale riapertura, 60.736 spettatori, è finita 4-1 con doppietta di Ferran Torres e reti di Pol Lozano, Lamine Yamal e Rashford. Per dare un’idea, l’Espanyol, che nel 2026 non ha ancora trionfato, ha vinto solo un derby (in Copa del Rey) degli ultimi 34, con 26 sconfitte e 7 pari. Il Barça è sceso in campo con un 11 da 23 anni e 97 giorni di media, il più giovane in questa Liga, con ben 10 spagnoli guidati dal capitano charrua Araujo, e 7 canterani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Barcellona vince il derby con l'Espanyol e ipoteca la Liga: +9 sul Real

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