Il Bar centrale a Fermento srl Un canone mensile di 2mila euro

A Fermento srl, in Piazza del Comune al numero 12, il locale storico noto come Bar Centrale, di proprietà comunale, riaprirà dopo alcuni mesi di chiusura. Il nuovo accordo prevede un canone mensile di 2.000 euro. Il locale, che era stato sfrattato dall’amministrazione all’ex gestore, aveva subito un’ingiunzione di sfratto e ora si prepara a riprendere l’attività.

In Piazza del Comune, al numero 12, un locale storico per i fabrianesi ma chiuso da qualche mese dopo lo sfratto da parte dell’amministrazione all’ex gestore il ‘ Bar Centrale ’, di proprietà comunale, riaprirà i battenti. Ieri in Comune, all’apertura delle buste del bando pubblico chiuso il 6 aprile scorso, la società aggiudicataria è risultata essere Fermento srl, con sede legale a Fabriano in Via Balbo. La società, l’unica a presentare l’offerta nei tempi previsti dall’avviso pubblico, ha proposto un canone mensile di 2mila euro (la base d’asta era 1.995). "La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione amministrativa, il curriculum e l’offerta economica presentati, li ha ritenuti validi e in linea con i requisiti richiesti" spiegano dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il "Bar centrale" a Fermento srl. Un canone mensile di 2mila euro Reolink telecamera esterna 360 gradi senza canone mensile migliore rispetto a nest cam outdoorquesto approfondimento esamina trackflex floodlight wifi di reolink, una telecamera di videosorveglianza esterna che integra due fari, una base... Rimessa Fab presenta Canone Mensile con Christian Raimo: ospiti Guido Mazzone e Tommaso RagnoUn ciclo di incontri che nasce con l’obiettivo di esplorare i grandi capolavori letterari del nuovo millennio, offrendo uno spazio dove la passione... Temi più discussi: Il Bar centrale a Fermento srl. Un canone mensile di 2mila euro; Bar Centrale tra Pasqua e cronaca; Fermento Srls si aggiudica la concessione del Bar Centrale a Fabriano. Il sindaco: Il centro storico riprende vitalità; Il Sebino piange Giorgio Beltrami, presidente della Fipe e titolare del bar Centrale di Lovere. Il Bar centrale a Fermento srl. Un canone mensile di 2mila euroE’ l’unica ad aver presentato la domanda nei tempi previsti. Il precedente gestore era. stato sfrattato dal Comune. ilrestodelcarlino.it Fermento Srls si aggiudica la concessione del Bar Centrale a Fabriano. Il sindaco: «Il centro storico riprende vitalità»FABRIANO – La società Fermento S.r.l.s. vince il bando pubblico e diventa il nuovo gestore del Bar Centrale, In Piazza del Comune 12, a Fabriano Oggi in ... corriereadriatico.it Bar Centrale Collecchio | Collecchio - facebook.com facebook