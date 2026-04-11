Iannarilli l’eroe a sorpresa dell’Avellino il portiere segna al 95? il gol del pari col Catanzaro che può valere la salvezza! Cos’è successo

Nell’ultimo minuto di gioco, il portiere dell’Avellino ha segnato un gol che ha cambiato le sorti della partita contro il Catanzaro. Quel gol del 95° minuto ha permesso alla squadra di ottenere un pareggio, un risultato che potrebbe essere decisivo per la salvezza. La partita ha mantenuto intatta la sua imprevedibilità, con un finale che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori.

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