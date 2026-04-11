Iannarilli | la notte in cui il calcio cancella la logica e sceglie il suo eroe
Durante una partita tra due squadre di calcio, si è assistito a un episodio che ha cambiato le sorti dell'incontro negli ultimi minuti. La gara, tra un team di casa e una squadra ospite, si è conclusa con un risultato inatteso, dopo un susseguirsi di azioni che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. La partita ha visto un recupero finale che ha sorpreso tutti gli spettatori presenti.
Ci sono sere in cui il calcio smette di seguire una logica e si affida al destino. Avellino-Catanzaro non è stata soltanto una partita: è stata una narrazione improvvisa, un romanzo scritto negli ultimi istanti, quando ormai tutto sembrava già deciso.Un copione già scritto. fino all’ultimo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Nuova apertura, il giovane dentista Mario Alberti sceglie la "sua" Vetralla per il suo studioCon grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità, Vetralla celebra l'apertura di un nuovo e moderno studio dentistico, destinato a...
Quel volo che fermò il tempo: la tragedia di Brema 1966, la notte in cui lo sport italiano perse il futuroSessant'anni dopo la tragedia del volo Lufthansa 005, il ricordo di una generazione spezzata continua a vivere nello sport italiano.