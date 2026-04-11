Iannarilli | la notte in cui il calcio cancella la logica e sceglie il suo eroe

Durante una partita tra due squadre di calcio, si è assistito a un episodio che ha cambiato le sorti dell'incontro negli ultimi minuti. La gara, tra un team di casa e una squadra ospite, si è conclusa con un risultato inatteso, dopo un susseguirsi di azioni che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. La partita ha visto un recupero finale che ha sorpreso tutti gli spettatori presenti.