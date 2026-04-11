Iannarilli il gol della rinascita | 168 giorni fuori questo è per la mia famiglia

Dopo 168 giorni lontano dal campo, il portiere ha segnato un gol decisivo nel finale di partita tra Avellino e Catanzaro. Le immagini mostrano momenti di emozione e liberazione per lui, che ha dedicato il gol alla famiglia. La rete è arrivata al 94’ e ha avuto un ruolo determinante nel risultato finale della gara.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lacrime, emozione e una liberazione lunga 168 giorni. Protagonista assoluto di Avellino- Catanzaro è Antony Iannarilli, che al 94’ firma un gol tanto inatteso quanto pesante, decisivo per il risultato e simbolico per la sua stagione. “Raccontare a parole quello che ho fatto non è semplice. C’era tanta voglia di buttare via la sofferenza vissuta in questi cinque mesi”. Un lungo periodo lontano dal campo, fatto di lavoro silenzioso e sacrifici: “Sono 168 giorni che sono fuori da tutto. Dedico questo gol a mia moglie e a mio figlio, a chi mi è stato sempre vicino. Non ho mai saltato un allenamento”. Iannarilli sottolinea anche il legame con la piazza e il gruppo: “Percepisco l’affetto della gente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Iannarilli, il gol della rinascita: “168 giorni fuori, questo è per la mia famiglia” Leggi anche: Avellino-Catanzaro, Iannarilli: "Non ci credo ancora. Dedico il gol alla mia famiglia, sono stati mesi duri" Bove, il gol della rinascita: 506 giorni dopo l’incubo torna al topIl destino restituisce il maltolto a Edoardo Bove: il centrocampista romano torna al gol a 506 giorni dall’ultima marcatura, sigillando il successo...